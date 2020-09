ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ- ചൈന യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ ദൗലത് ബെഗ് ഓള്‍ഡിയിലെ അതിര്‍ത്തി പോസ്റ്റിന് സമീപം ഇന്ത്യ വെള്ളത്തിനായി കിണര്‍ കുഴിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് 17,000 അടി ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സൈന്യത്തിനാവശ്യമായ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നീക്കമെന്നാണ് സൂചന. മെയ് മാസം മുതല്‍ ആ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത വര്‍ധിച്ചതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍. കുഴല്‍കിണര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിയാച്ചിനിലെ പ്രമുഖ ജിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. റിതേഷ് ആര്യയെ സൈന്യം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിയാച്ചിന്‍, ബട്ടാലിക് എന്നീ ഉയരം കൂടിയ മലമുകളില്‍ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് റിതേഷ് ആര്യയെന്നും ഇന്ത്യാ ടുഡെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ദൗലത് ബെഗ് ഓള്‍ഡിയിലെ കാരു, ടാങ്ഗിള്‍ എന്നീ മേഖലകളിലുള്‍പ്പെടെ ഇതിനായി ഇദ്ദേഹം പരിശോധനകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൂഗര്‍ഭ ജലം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം ഇവിടെ 10,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തടാകം പുനരുദ്ധരിക്കാനും സൈന്യം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. അത് സാധ്യമായാല്‍ സൈന്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഭാവിയില്‍ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയും മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ഡോ. റിതേഷ് ആര്യ ഇന്ത്യാ ടുഡേയോട് പറഞ്ഞു.

Courtesy: India Today

Content Highlights: Indian army's hunt for water at DBO and hope to revive a 10,000-year-old lake