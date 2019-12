ശ്രീനഗര്‍ : കശ്മീരില്‍ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന സൈനികരുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമാകുന്നു. മഞ്ഞുമൂടിയ ശ്രീനഗറിലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ആഘോഷം.

സാന്താക്ലോസും മഞ്ഞുകൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച സ്‌നോമാനുമൊപ്പമായിരുന്നു സൈനികരുടെ ആഘോഷം. നിരന്നുനിന്ന് കൈയടിച്ച് ജിംഗിള്‍ ബെല്‍സ് പാടി ചുവടുകള്‍ വെക്കുന്ന സൈനികര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ ഉപയോക്താക്കളുടെ മനംകവരുകയാണ്.

#WATCH Jawans celebrate Christmas on the Line of Control in Kashmir. (Source - Indian Army) pic.twitter.com/3Msg6s82iO