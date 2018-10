ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന് ശക്തമായ താക്കീതുമായി കരസേനാ മേധാവി ബിബിന്‍ റാവത്ത്. ഭീകരവാദത്തിനുള്ള പിന്തുണ ഇസ്‌ലാമാബാദ് തുടരുകയാണെങ്കില്‍ 'മറ്റുചില നടപടികളിലേക്ക്' കടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്നതില്‍നിന്ന് പാകിസ്താന്‍ പിന്‍വാങ്ങണം. കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നിര്‍ത്താനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ ആര്‍ക്കും കശ്മീരിനെ വേര്‍പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല.

1971 യുദ്ധത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വതന്ത്ര്യമായതിലുള്ള പകപോക്കാനായി ഇന്ത്യയോട് നിഴല്‍യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പാകിസ്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് നഷ്ടമായപ്പെള്‍ സമാനമായ പ്രശ്നം കശ്മീരിലും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഈ നിഴല്‍യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ കൂട്ടിക്കലര്‍ത്താനാണ് പാകിസ്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആര്‍ക്കും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കശ്മീരിനെ വേര്‍പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല. കാരണം നിയമപരമായും ന്യായമായും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍. അതിര്‍ത്തിയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നത് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് പാകിസ്താന് അറിയാം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങള്‍ തടയാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ക്ക് പാകിസ്താന്‍ നല്‍കുന്ന സഹായം തുടര്‍ന്നാല്‍ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ടും കശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഊര്‍ജം പകരുകയാണ് പാകിസ്താനെന്നും ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.

