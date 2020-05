ചണ്ഡിഗഢ്: ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനം പഞ്ചാബില്‍ തകര്‍ന്നു. പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാര്‍പുര്‍ ജില്ലയ്ക്ക് സമീപമാണ് മിഗ് -29 യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണത്. പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി സ്വയം പുറത്തേക്ക് കടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ജലന്ധറിനടുത്തുള്ള വ്യോമസേന താവളത്തിലെ പരിശീലന ദൗത്യത്തിനിടെയാണ് മിഗ് -29 വിമാനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

"വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമുണ്ടായി, വിമാനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി സ്വയം ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു." വ്യോമസേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു

സംഭവത്തില്‍ കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

