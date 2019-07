ന്യൂഡല്‍ഹി: 8500 അടി ഉയരത്തില്‍ പറക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററില്‍നിന്ന് വിങ്‌സ്യൂട്ട് സ്‌കൈഡൈവ് ചെയ്ത വ്യോമസേന പൈലറ്റിന് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം. വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ തരുണ്‍ ചൗധരിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയിലെ ആദ്യ വിങ്‌സ്യൂട്ട് സ്‌കൈഡൈവിലൂടെ കൈയടി നേടിയത്.

ജൂലായ് 21-ന് ജോധ്പൂരില്‍ നടന്ന കാര്‍ഗില്‍ വിജയ്ദിവസ് ആഘോഷപരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു തരുണ്‍ ചൗധരിയുടെ പ്രകടനം. 8500 അടി ഉയരത്തില്‍ പറന്നുയര്‍ന്ന എം.ഐ-17 ഹെലികോപ്റ്ററില്‍നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി താഴേക്ക് ചാടിയാണ് വ്യോമസേനയിലെ ആദ്യ വിങ്‌സ്യൂട്ട് സ്‌കൈഡൈവ് അദ്ദേഹം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

തരുണ്‍ ചൗധരിയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെയും പ്രകടനത്തിന്റെയും അടയാളമാണെന്നും വ്യോമസേന ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് വിങ്‌സ്യൂട്ട് സ്‌കൈഡൈവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വ്യോമസേന ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

The feat is the deepest imprint of ethos and professionalism of IAF , be it adventures or operations.



Congratulations & Touch the Sky with Glory!!!@SpokespersonMoD pic.twitter.com/Bqy6eTXhBg