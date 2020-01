ന്യൂഡല്‍ഹി: രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമായി പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേന. കഴിഞ്ഞദിവസം ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട രണ്ടുമിനിറ്റിലേറെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലൂടെയാണ് വേറിട്ടരീതിയില്‍ വ്യോമസേന പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

സേനയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ച ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ആദരമര്‍പ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ സുഖോയ്-30, റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചടുലമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും വിവരണവും ഈ വീഡിയോയെ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കുന്നു.

'രാജ്യത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം ശത്രുക്കളെ തോല്‍പ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഭയത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോള്‍ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കാരണം ഞാന്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന സൈനികനാണ്. എന്റെ ഒരു കണ്ണ് എല്ലായ്‌പ്പോയും ആകാശത്തെ ശത്രുക്കളിലാണ്'- വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

അതിദുര്‍ഘടമായ മേഖലകളില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്ന സൈനികരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഒരു ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന സൈനികന്‍ എന്നത് ഒരു തുടക്കമാണ്, ഒരിക്കലും അവസാനമല്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.

Indian Air Force wishes all a very Happy New Year 2020.



भारतीय वायु सेना की ओर से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।#HappyNewYear2020 #IndianAirForce #NewYearEve pic.twitter.com/QZ2b2sUyVZ