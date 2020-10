ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇരട്ട പോര്‍മുഖം ഉള്‍പ്പടെ സാധ്യതയുള്ള ഏത് ഏറ്റുമുട്ടലിനും ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന തയ്യാറാണെന്ന് എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ രാകേഷ് കുമാര്‍ സിങ് ഭദൗരിയ. ദേശീയ വ്യോമസേനാദിനത്തിന് മുന്നോടിയായുളള പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നമ്മുടെ അയല്‍പക്കത്തുനിന്ന് ഭീഷണികള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഏത് ഉത്തരവിനുമപ്പുറം, യുദ്ധത്തിന്റെ സകലമേഖലകളിലും കരുത്തോടെ പോരാടാനുള്ള സാമര്‍ത്ഥ്യമാണ് വേണ്ടത്. പ്രായോഗികതയില്‍ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാവും.

ലഡാക്കില്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളുകളെ നേരിടാന്‍ സൈന്യം സജ്ജമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മള്‍ മികച്ച അനുകൂല സ്ഥിതിയിലാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഏതുതരം വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാന്‍ സൈന്യം തയ്യാറാണ്.

സദാസമയവും ജാഗരൂകരായ ഒരു ഘടകമെന്ന നിലയില്‍ വ്യോമസേനയുടേത് നിര്‍ണായകമായ പങ്കാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏത് സംഘര്‍ഷത്തിലും വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വ്യോമസേന പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലും സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഡാക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ്.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യോമസേനയിലേക്ക് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളെത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കും. തുടക്കത്തിലേ മാരകമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനും ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യ-ചൈന തമ്മിലുളള അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വ്യോമസേന മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

