ന്യൂഡല്‍ഹി: കരുത്തും ശേഷിയും വിളിച്ചോതി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന 88-ാമത്‌ വ്യോമസേന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സേനയില്‍ നവാഗതനായ റഫാല്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഡല്‍ഹിക്ക് സമീപമുള്ള ഹിന്‍ഡോണ്‍ വ്യോമത്താവളത്തിലാണ് ചടങ്ങുകളും പ്രദര്‍ശനവും നടക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ ധീരരായ യോദ്ധാക്കള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

#WATCH Indian Air Force fighter jet carries out vertical charlie manoeuvre at Hindon Air Base in Ghaziabad, as IAF celebrates its 88th anniversary today.#AirForceDay2020 pic.twitter.com/K68On8puHb — ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020

'ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ധീരരായ എല്ലാ യോദ്ധാക്കള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. നിങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആകാശം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ദുരന്തസമയങ്ങളില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ സേവനത്തില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും അര്‍പ്പണബോധവും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാവരേയും പ്രചോദിപ്പിക്കും' പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും വ്യോമസേനക്ക് അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ചു.

#WATCH: Flares fired by the Eklavya formation including Apache and Mi-35 attack helicopters at the Hindon Air Base in Ghaziabad.#AirForceDay2020 pic.twitter.com/ps70ymRp3X — ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020

സമീപകാലത്തായി എത്തപ്പെട്ട റഫാല്‍, ചിനൂക്ക്, അപ്പാച്ചെ വിമാനങ്ങള്‍ എതിരാളികളോടുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടശേഷിയെ ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്ന് എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ കുമാര്‍ സിങ് ഭദൗരിയ പറഞ്ഞു. എതിരാളികളോട് ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകാനുള്ള തങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും പ്രവര്‍ത്തനശേഷിയും ഇച്ഛാശക്തിയും വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആഘോഷ ചടങ്ങില്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH Rafale fighter jet carries out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field forming a figure of eight, on the 88th IAF day, at Hindon airbase pic.twitter.com/3GB7CMs0YX — ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020





ചൈനയുമായി സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ സെപ്തംബര്‍ 10-നാണ് അഞ്ച് റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. റഫാലിന് പുറമെ ജാഗ്വാര്‍, തേജസ്,മിഗ് 29, മിഗ്21, സുഖോയ് 30 എന്നി യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശന പ്രകടനങ്ങളും ഹിന്‍ഡോണ്‍ വ്യോമത്താവളത്തില്‍ നടന്നു.

Content Highlights: Indian Air Force Day-Rafale Fighter Jets Highlight