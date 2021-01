ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നാഷണല്‍ മെട്രോളജി കോണ്‍ക്ലവ് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'കോവിഡിനെതിരെ രണ്ട് വാക്‌സിനുകളുമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഓര്‍ത്ത് രാജ്യം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിനപ്രയത്‌നത്തിന്റെ ഫലമാണ് വാക്‌സിന്‍, അത് വികസിപ്പിച്ച ശാസത്രജ്ഞരോടും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരോടും രാജ്യം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മെയ്ഡ് ഇന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള തലത്തില്‍ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നീ വാക്‌സിനുകളുടെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്‍കിയത്. ഉപാധികളോടെ വാക്‌സിന്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവും. കാഡിലെ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

