ന്യൂഡല്‍ഹി; അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനിക മേജര്‍ ജനറല്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ച ഇന്നും തുടരും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്‍ തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രശ്‌നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാന്‍ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സൈനികതലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നയത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ ഇന്ത്യ, ചൈന സൈനികര്‍ ആയുധങ്ങള്‍ കൈവശം വയ്ക്കാറില്ല. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇനി മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിര്‍ത്തിയില്‍ കടന്നുകയറാനും ആ പ്രദേശം കൈവശംവയ്ക്കാനുമുള്ള ചൈനയുടെ നയം (സലാമി സ്ലൈസിങ്) ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സൈന്യം തീരുമാനിച്ചു.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്ത്യ വലിയതോതിലുള്ള സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് വിവരം. ലേയിലേയ്ക്ക് 15,000ഓളം സൈനികരെ അതിര്‍ത്തിയിലേയ്‌ക്കെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുധങ്ങളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയും സമാനമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ സൂചന നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 76 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ലേയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവര്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഗുരുതര നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് സൈനികര്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്.

