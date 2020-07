ന്യൂഡൽഹി: ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിന് പിറകെ ചൈനയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രി ആർ.കെ.സിങ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ഊർജമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഓർഡർ നൽകരുതെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള 21,000 കോടി രൂപയുടേതുൾപ്പടെ 71,000 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ചൈനയിൽനിന്നും പാകിസ്താനിൽനിന്നും ഇനി യാതൊന്നും നാം സ്വീകരിക്കില്ല.'

ഇന്ത്യയുടെ വൈദ്യുതമേഖലയെത്തന്നെ താറുമാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ടവർ ഉപകരണങ്ങളും ചാലകങ്ങളും ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകളും മീറ്ററുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതു മോശമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആത്മനിർഭർ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനാഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കുമതി നിഷേധിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ലെന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

