വിശാഖപട്ടണം: ഇന്ത്യയെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും മറക്കാത്ത മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന പാക് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നമ്മൾ ആരേയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല, ആരേയും ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു കൊടുക്കാനുമാകും. എല്ലാവരും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാനാണ് വന്നത്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത മറുപടി നൽകിയിരിക്കും. നമ്മൾ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരാണ്- വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി പാകിസ്താൻ മന്ത്രിമാർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വെങ്കയ്യയുടെ മറുപടി. പാകിസ്താന് മുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വ്യോമപാതയും അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കുള്ള റോഡ് മാർഗവും അടക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പാകിസ്താൻ മന്ത്രി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രസ്താവനയും വന്നത്.

നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്താൻ നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് വെങ്കയ്യ പറഞ്ഞു. കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, അവിടെ പിന്നെ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യകതയെന്താണ്- അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

#WATCH Vice President M Venkaiah Naidu in Visakhapatnam: India has never attacked any country. All Tom Dick & Harry came & attacked us. We'll not attack anyone, but if anyone tries to attack us, we will give them a fitting reply which they will not forget in their lifetime. pic.twitter.com/cHRiytCRnt — ANI (@ANI) August 28, 2019

നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാര്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് പണവും പരിശീലനവും നൽകി ഇന്ത്യയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്. ഇത് അവര്‍ക്ക് തന്നെ ദോഷമായി തീരുമെന്ന കാര്യം അവര്‍ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുകയാണ്.- നായിഡു പറഞ്ഞു.

Vice President M Venkaiah Naidu: One of our neighbours is aiding, funding & training terrorists continuously, without realizing the damage they are doing to humanity & also the damage they are going to inflict on themselves in the coming future, they should understand that. pic.twitter.com/dQ8BmL7h69 — ANI (@ANI) August 28, 2019

Content Highlights: India will give fitting replay to Pakistan if they attack us says Venkaiah Naidu