ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടൂള്‍ കിറ്റ് നിര്‍മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ശെഖാവത്ത്. ടൂള്‍ കിറ്റ് കേസില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് ദിഷ രവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

'ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായി ടൂള്‍ കിറ്റ് നിര്‍മിക്കുന്നു.' - എന്നായിരുന്നു ശെഖാവത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ദിഷ രവി ടൂള്‍ കിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും എഡിറ്റിങിലും പ്രചാരണത്തിലും പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ വിരോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദിഷ രവിയും ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു അംഗങ്ങളും ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റമടക്കം ചേര്‍ത്താണ് പോലീസ് കേസില്‍ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ദിഷയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരേ ഉയര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ചും ശെഖാവത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

While India was making PPE KIT for the World,

These ppl were making TOOL KIT against Indians.



Shame! — Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) February 15, 2021

