ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തര്‍വാഹിനികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എം.എച്ച് 60 റോമിയോ സീഹോക് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന്‌ വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു. രണ്ട്‌ ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 14,357 കോടി രൂപ) ചെലവില്‍ 24 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ വാങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

നാവികസേനയുടെ കരുത്തുകൂട്ടാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാകും റോമിയോ സീഹോക് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ചൈനീസ് അന്തര്‍വാഹിനികളുടെ നീക്കം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ റോമിയോ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ ഏറെ സഹായകമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് സിങ്കപ്പൂരില്‍ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. മാസങ്ങള്‍ക്കകം ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ദര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

അര്‍ജന്റിനയില്‍ നവംബര്‍ ഒടുവില്‍ നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ട്രമ്പ്-മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നും ഇതില്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ധര്‍\ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.

Content Highlights: India to Buy Romeo Anti-Submarine Choppers from US, Defence, MH60 Romeo Seahawk Helicopter