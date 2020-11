ന്യൂഡല്‍ഹി: കരുത്ത് തെളിയിച്ച് ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ 24-ാമത് മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസം. ഇന്ത്യ-യുഎസ്-ജപ്പാന്‍-ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാവികാഭ്യാസമാണ് ഇത്.

ഇന്ത്യയും യുഎസ്സും ജപ്പാനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മലബാര്‍ സംയുക്തനാവികഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഇത്തവണ ആദ്യമായാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കരുത്തുതെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു നാവികഅഭ്യാസം.

ചൈനീസ് സൈനിക മേധാവിത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന മേഖലയില്‍ കരുത്ത് തെളിയിക്കുകയെന്നതാണ് നാല് നാവികസേനകളുടെ ലക്ഷ്യം. അഭ്യാസത്തില്‍ നാവിക സേനയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന നൂതന യുദ്ധോപകരണങ്ങളും കപ്പലുകളും ഹെലികോപ്ടറുകളും അണിനിരന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ അഞ്ച് കപ്പലുകളും അന്തര്‍വാഹിനികളും ഇന്നത്തെ നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. യുഎസ്സിന്റെ കപ്പലായ ജോണ്‍ എസ് മക്കെയിന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കപ്പലായ ബല്ലാറാത്ത് ഫ്രിഗേറ്റ് , ജപ്പാന്റെ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ എന്നിവ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയ വക്താക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാല് രാജ്യങ്ങളിലേയും സൈനികര്‍ തമ്മില്‍ നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നില്ല. നവംബര്‍ ആറ് വരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സംയുക്ത അഭ്യാസം നടക്കുക.

1992 മുതലാണ് യുഎസ്, ഇന്ത്യ നാവികസേനകള്‍ ഒരുമിച്ച് മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസം എന്ന പേരില്‍ സംയുക്ത നാവിക പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. 2004 മുതല്‍ മറ്റു ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനമായി.

