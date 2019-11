ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കരുതണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകള്‍ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, കരസേനാ വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ ആസിഫ് ഗഫൂര്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള പ്രസ്താവനകള്‍ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃത്യമായ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയത്.

പാകിസ്താനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രത്തില്‍ കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വേണമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില സമയത്ത് അവര്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വേണമെന്നും മറ്റൊരിക്കല്‍ വേണ്ടെന്നും പറയുന്നു. പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും മറ്റ് ഏജന്‍സികളും തമ്മില്‍ ധാരണയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നും രവീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

