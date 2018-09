ബെംഗളൂരു: ഉത്തരധ്രുവത്തില്‍ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന്‍ സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി ഐ എസ് ആര്‍ ഒ.

ഐ എസ് ആര്‍ ഒയുടെ വിദേശത്തെ ആദ്യ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനായിരിക്കും ഇതെന്ന് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ് ചൈന ഉത്തരധ്രുവത്തില്‍ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ റിമോട്ട് സെന്‍സിങ് ഓപ്പറേഷന്‍സിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്‌റ്റേഷന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര അനുമതിയും മറ്റും ആവശ്യമായതിനാല്‍ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

