ന്യൂഡൽഹി: സ്പുട്‌നിക് V വാക്‌സിന്‍ പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ റഷ്യ ഉടന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും. വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകളുടെ ആവശ്യകത വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ വാക്സിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി ഡി.ബി വെങ്കടേഷ് വര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ മൊത്തം സ്പുട്നിക് V വാക്സിനുകളില്‍ 65-70% ഇന്ത്യയിലാണ് നിര്‍മിക്കുക. മെയ് അവസാനത്തോടെ 30 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ജൂണില്‍ ഇത് 50 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുടക്കത്തില്‍ 85 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് വര്‍മ്മ കൂട്ടിച്ചര്‍ത്തു.റഷ്യന്‍ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലാബുമായി സഹകരിച്ച് ഇതിനകം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

''സ്പുട്‌നിക് ആദ്യം 1,50,000 ഡോസും പിന്നീട് 60,000 ഡോസും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, മെയ് അവസാനത്തോടെ 30 ലക്ഷം ഡോസുകള്‍ കൂടി വിതരണം ചെയ്യും. ഇവ ഇന്ത്യയില്‍ വെച്ചാണ് നിറയ്ക്കുക. ജൂണോടെ ഇത് 50 ലക്ഷമായി വര്‍ധിപ്പിക്കും. അതിനു ശേഷം ഓഗസ്‌റ്റോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ഉത്പാദനവും ആരംഭിക്കും", വര്‍മ്മ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്പുട്നിക് ലൈറ്റും റഷ്യ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ സ്പുട്‌നിക് ലൈറ്റും താമസിയാതെ ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമാക്കും.

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് സ്പുട്‌നിക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ഈ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ 948 രൂപയാണ് പരമാവധി വിലയായി ഈടാക്കുന്നത്. 5 ശതമാനം ജിഎസ്ടി കൂടികണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ഡോസിന് 995.4 രൂപ വില വരും. സ്പുട്‌നിക് അടക്കം മൂന്ന് വാക്‌സിനുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് .

content highlights: India to produce 85 crore doses of Sputnik V vaccine, production will be started in August