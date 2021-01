ന്യൂഡല്‍ഹി: അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞ തോതില്‍ മാത്രമേ അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുകയുള്ളൂ. വാക്‌സിനുകളുടെ വിപണനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചശേഷമായിരിക്കും ഇവയുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണം അരംഭിക്കുക. ജനുവരി 16നാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഡ്ഷീല്‍ഡ്, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കൊവാക്‌സിന്‍ എന്നിവ വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ മന്ത്രാലയവുമായി ആലോചിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വാക്‌സിന്‍ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഫൈസര്‍, മൊഡോണ വാകിസിനുകള്‍ അടക്കം എല്ലാ വാക്‌സിനുകളും നിലവില്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി ദേശീയ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. ഈവര്‍ഷം പകുതിക്ക് ശേഷം മാത്രം വിപണിയില്‍ വില്‍പ്പനക്കായി ഇവ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഇതിനകം നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ നേരിട്ടും കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് നേരിട്ടും ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുന്ന വിധത്തിലുമാണ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാകിസ്താന്‍ ഒഴികെയുള്ള അയല്‍രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

നേപ്പാള്‍ 12 ലക്ഷം കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകളും ഭൂട്ടാന്‍ 10 ലക്ഷം ഡോസുകളുമാണ് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നുകോടി കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ശ്രീലങ്കയും വാക്സിനു വേണ്ടി അഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാലദ്വീപും ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് വാക്സിന്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്താനെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതിന് അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയാവും ഇന്ത്യ പിന്തുടരുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: India to help neighbours with emergency Covid vaccine; commercial supplies later