ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ അഞ്ച് തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകളാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ നിശ്ചയിച്ച്, കാര്യക്ഷമമായ സംയോജിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുക. 2022ഓടെ ഇത് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ചൈനയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സൈന്യത്തിന് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രത്യേക തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ ഉണ്ട്. ഈ മാതൃകയില്‍ പുതിയ തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് സൈനിക മേധാവി വിപിന്‍ റാവത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതല നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സൈനികകാര്യ വകുപ്പില്‍ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിമാരെയും ജോയിന്റ സെക്രട്ടറിമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തും. ഇത് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ മൂന്നു സേനകളും തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകളുടെ കീഴിലായിമാറും.

ചൈനയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വടക്കന്‍ കമാന്‍ഡും പാകിസ്താനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പടിഞ്ഞാറന്‍ കമാന്‍ഡും ഉണ്ടാകും. ലഡാക്കിലെ കാറക്കോറം പാസ്സ് മുതല്‍ അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ കിബിതു വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശമായിരിക്കും വടക്കന്‍ കമാന്‍ഡ്. ചൈനയുമായുള്ള യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഈ കമാന്‍ഡിന്റെ കേന്ദ്രം ലക്‌നൗ ആയിരിക്കും.

സിയാച്ചിനിലെ ഇന്ദിര കോള്‍ മുതല്‍ ഗുജറാത്ത് മുനമ്പ് വരെയായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറന്‍ കമാന്‍ഡ്. ജയ്പുര്‍ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം. മൂന്നാമത്തെ കമാന്‍ഡ് ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡ മേഖലയിലായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന. നാലാമത്തേത് വ്യോമ പ്രതിരോധ കമാന്‍ഡും അഞ്ചാമത്തേത് നാവിക കമാന്‍ഡും ആയിരിക്കും.

യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളില്‍ മൂന്നു സേനകളുടെയും വിഭവശേഷിയെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകളായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത മൂലം നയതന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനും നിര്‍ണായക നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ സൈനികവിന്യാസം നടത്തുന്നതിനും ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.

