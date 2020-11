പുണെ: ഡിസംബറോടെ ഇന്ത്യയില്‍ 10 കോടി ഡോസ് ഓക്‌സ്ഫഡ്-അസ്ട്രസെനക കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്ന് സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ അദര്‍ പൂനവാല.

കോവിഡില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതാണ് അസ്ട്രസെനക കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണ ഫലമെന്ന് സിറം ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 10 കോടി ഡോസുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങള്‍ പങ്കാളികളാണ്. ഡിസംബറോടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അടിയന്തര അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും പൂനവാല പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഉത്പാദിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ച് ഉത്പാദകരുമായി സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ 40 ദശലക്ഷം അസ്ട്രസെനക കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ചതായി സിറം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. നോവവാക്‌സിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദനം ഉടന്‍ തുടങ്ങുമെന്നും ലോകത്തിലെ മുന്‍നിര വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ സിറം അറിയിച്ചു.

Content Highlights: India To Get 100 Million Oxford Vaccine Shots By December-Adar Poonawalla