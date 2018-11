ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാര്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ജലം പൂര്‍ണമായും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സിന്ധു നദിയില്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പുതുതായി രണ്ട് അണക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് വേഗത്തില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഷാപൂര്‍ കാണ്ഡി അണക്കെട്ട്, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഊജ്ജ് അണക്കെട്ട്, പഞ്ചാബിലെ സത്ലജ് - ബിയാസ് നദികള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയാണ് വേഗത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. മൂന്ന് പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍പ്പെട്ട് വൈകുകയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സിന്ധു നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യാ-പാകിസ്താന്‍ കരാര്‍ പ്രകാരം സത്ലജ്, ബിയാസ്, രവി എന്നീ പോഷക നദികളിലെ ജലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ചെനാബ്, ഝലം, സിന്ധു നദികളിലെ ജലം പാകിസ്താന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതില്‍ 94 ശതമാനത്തോളം രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കി പാകിസ്താനിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കശ്മീരിലെ കഠ്‌വ ജില്ലയില്‍ രവി നദിക്ക് കുറുകേ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഊജ്ജ് അണക്കെട്ട് വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 196 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും അധികൃതര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ജലസേചനത്തിനാണ് ഷാപൂര്‍ കാണ്ഡി അണക്കെട്ട് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. അതേസമയം 2016 സംപ്റ്റംബറിലെ ഉറി ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പലപ്പോഴായി സിന്ധു നദീജല കരാര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്താനുമേല്‍ സമ്മര്‍ദമേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

