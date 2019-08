ന്യൂഡല്‍ഹി: ചാരക്കുറ്റമാരോപിച്ച് പാകിസ്താന്‍ തടവിലിട്ട മുന്‍ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം നൽകാമെന്ന് പാകിസ്താൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ വക്താവ്. കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയില്‍ നിന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടിയെ തുടര്‍ന്നാണ് ജാദവിന് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര സഹായം നൽകാൻ പാകിസ്താന്‍ സന്നദ്ധരായത്. പാകിസ്താന്റെ വാഗ്ദാനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നയതന്ത്ര തലത്തില്‍ തന്നെ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയില്‍ നടന്ന വാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ജൂലൈ 17 ന് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരുന്നു. കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര സഹായം ജാദവിന് എത്തിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനും നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം നിഷേധിച്ചതിലൂടെ വിയന്ന കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ് പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയതെന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാദം അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ചാണ് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിനെ പാകിസ്താന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2017 ഏപ്രിലില്‍ പാക് കോടതി വധശിക്ഷയും വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 2017 മെയ് 18-ന് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് കേസില്‍ വാദം കേട്ടത്.

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ കേസില്‍ പാക് കോടതി നടപടികള്‍ പാലിച്ചില്ലെന്നും ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വാദം. ശരിയായ വിചാരണ കൂടാതെയാണ് പാകിസ്താന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിനെ ശിക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

