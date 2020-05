ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് -19 ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളുടെ പരീക്ഷണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇത്തരത്തിലുള്ള നാലു മരുന്നുകളുടെ പരീക്ഷണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയ സഹമന്ത്രി ശ്രീപദ് വൈ. നായിക് ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

അശ്വ ഗന്ധ, യഷ്ടിമധു, ഗുഡുചി-പിപ്പലി എന്നിവയും വിവിധ ഔഷധങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സംയുക്തവുമാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും സിഎസ്‌ഐആറും സംയുക്തമായാണ് കോവിഡ് 19നെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നാലിനം മരുന്നുകളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങും. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഇത് ആഡ്-ഓണ്‍ തെറാപ്പി എന്ന നിലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ മറികടക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും പരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ അലോപ്പതിയിലോ ആയുര്‍വേദം അടക്കമുള്ള മറ്റു ചികിത്സാ രീതികളിലോ കോവിഡ് 19ന് എതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളൊന്നും ഉള്ളതായി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും പൂര്‍ണമായി ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഇതുവരെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

