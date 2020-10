ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈലായ രുദ്രം-1 ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ റഡാറുകളും നീരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിവേഗത്തിൽ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈലാണിത് (എൻ.ജി.എ.ആർ.എം).

ഒഡീഷ തീരത്തെ ബലാസോറിലെ ഐ.ടി.ആറിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ഓടെയാണ് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. വ്യോമസേനയ്ക്കായി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ആണ് പുതിയ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത്. രുദ്രം-1 വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായതോടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യോമമേധാവിത്വവും തന്ത്രപ്രധാന ശേഷിയും ആർജിക്കാൻ കഴിയും.

ശത്രു റഡാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈൽ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. ശത്രു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി 250 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനും കഴിയും.

വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉറവിടങ്ങളെ അതിവേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയും മിസൈലിനുണ്ട്. ശത്രു റഡാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മിസൈലിന്റെ ലക്ഷ്യം പുനക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതും ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ശത്രുക്കൾ അവരുടെ റഡാർ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കിയാലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി അതിനെ ചാരമാക്കാനും മിസൈലിന് കഴിയും.

വിക്ഷേപണം വിജയകരമായതിന് പിന്നാലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം വൈകരിച്ചതിന് മിസൈൽ നിർമിച്ച ഡി.ആർ.ഡി.ഒയെയും പങ്കാളികളെയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

