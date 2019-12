ലണ്ടന്‍: പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ ഇന്ത്യ തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞനും നൊബേല്‍ സമ്മാനജേതാവുമായ വെങ്കട്ടരാമന്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍. സഹിഷ്ണുതയില്‍ ഊന്നിയുള്ള ആദര്‍ശമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. അത് തുടരണമെന്നാണ് അഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം ദി ടെലഗ്രാഫിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു.

പൗരത്വ ബില്‍ വിഷയത്തില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പണ്ഡിതരും നല്‍കിയ നിവേദനത്തില്‍ ഒപ്പിടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ മാത്രമാകണം ഈ നിവേദനം നല്‍കേണ്ടത് എന്നതിനാലാണ് താന്‍ ഒപ്പിടാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍-യുകെ ഇരട്ട പൗരത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് വെങ്കട്ടരാമന്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ വിദേശത്താണ് കഴിയുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് താന്‍. ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങള്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

രാജ്യ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ വിഭജനം തീര്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മതത്തിന്റെ അതേ പദവിയല്ല എന്ന് 20 കോടി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നതിലൂടെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ സന്ദേശമാണ് രാജ്യത്തിന് നല്‍കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ശക്തിയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിന് ഒപ്പമല്ലാതെ മതേതര ജനാധിപത്യമായി നില്‍ക്കാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയില്‍ 20 കോടി മുസ്ലിങ്ങളുള്ളതും പാകിസ്താനില്‍ മുസ്ലിം ഇതരസമൂഹം കേവലം ഒരുശതമാനം മാത്രമായിരിക്കുന്നതും.

നമ്മള്‍ പാകിസ്താനല്ല. മതേതരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വ്യത്യസ്തരാണ്. നാം എന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുത എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന വിശിഷ്ടമാണ്.

ശാസ്ത്രീയമായി കാണുക എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങളെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കാണുക എന്നാണ്, അല്ലാതെ മതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് വേര്‍തിരിക്കലല്ല. യുക്തിപരമായി കാര്യത്തെ കാണുന്ന ഏത് കോടതിയും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തും-ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. താനൊരു നിയമവിദഗ്ധനല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഞാന്‍ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എന്ന നിലയിലും ഒപ്പം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നെത്തി രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എന്ന നിലയിലുമാണ്. യോജിപ്പുള്ള സമൂഹത്തെ നിര്‍മ്മിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത സംസ്‌കാരങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയാണ്‌ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഉതകുക-അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

