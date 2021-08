അരിന്ദം ബാഗ്ചി

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനില്‍ ഹിന്ദുക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ച് തീയിട്ട സംഭവത്തില്‍ പാക് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായ അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും പാകിസ്താനില്‍ തുടരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയംചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രം ഒരു കൂട്ടമാളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ആക്രമിച്ചത്. സാമൂഹികമാധ്യമ പോസ്റ്റാണ് ആക്രമത്തിനു കാരണമായത്. ഈ അപലപനീയമായ സംഭവത്തിലും പാകിസ്താനിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ആരാധനാലയങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരേ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും പാക് സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.



