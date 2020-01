ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്തിടെ പാകിസ്താനില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തില്‍ പാക് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ ഇന്ത്യ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന്‌ പെണ്‍കുട്ടികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കണമെന്ന്‌ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പാകിസ്താനില്‍ ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കെതിരേ തുടര്‍ച്ചയായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക പാക് പ്രതിനിധിയെ അറിയിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ധാരാളം ഹിന്ദുക്കള്‍ താമസിക്കുന്ന പാകിസ്താനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ തര്‍പര്‍കര്‍ ജില്ലയില്‍ ജനുവരി 14നാണ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ ആദ്യം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ജക്കോബാദ് ജില്ലയില്‍ ജനുവരി 15നും മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയേയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

Content Highlights; India summons Pak official, lodges protest over abduction of 3 Hindu girls