ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തര്‍വാഹിനികളില്‍നിന്ന് സൂപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലിന്റെ സഹായത്തോടെ തൊടുക്കാവുന്ന ടോര്‍പിഡോ(സൂപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈല്‍ അസിസ്റ്റഡ് റിലീസ് ഓഫ് ടോര്‍പിഡോ- SMART) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ. ഒഡീഷ തീരത്തെ വീലര്‍ ദ്വീപില്‍നിന്നാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated @DRDO_India and other stakeholders for the successful flight test of Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. pic.twitter.com/BLPjNGZ0eY