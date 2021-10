ന്യൂഡൽഹി: ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ. അതിർത്തി വിഷയത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Vice President being accorded a traditional welcome on his arrival in Arunachal Pradesh today.



He was received by the Governor of Arunachal Pradesh, Brig (Dr) B.D. Mishra (Retd.), Chief Minister, Shri Pema Khandu, Speaker, Shri Pasang Dorjee Sona & others at Itanagar Helipad. pic.twitter.com/O1y1MvB4Yi