ഭോപാല്‍: ബിജെപിക്കെതിരെയും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബിജെപി എംഎല്‍എ. മധ്യപ്രദേശിലെ മൈഹാര്‍ എം.എല്‍.എ നാരായണ ത്രിപാഠിയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മതത്തിന്റെ പേരില്‍ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കരുതെന്ന് നാരായണ ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. 'ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്ക്കര്‍ ഭരണഘടനയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും. അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കില്‍ അത് കീറിക്കളയണം. മതേതര രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒരു വിഭജനവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഭരണഘടനയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ഭരണഘടനയ്‌ക്കൊപ്പമാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും തെളിയിക്കേണ്ടത്.'- നാരായണ ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതി താന്‍ ബിജെപി വിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറില്ലെന്നും ത്രിപാഠി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ രാജ്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും ത്രിപാഠി ആരോപിച്ചു.

