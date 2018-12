ഷില്ലോങ്: മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന വിവാദ വിധിയുമായി മേഘാലയ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി. ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു കൂട്ടപ്പലായനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മേഘാലയ ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത റോയി രചിച്ച പുസ്തകത്തിലെ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് വിധിന്യായം. ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആകാതിരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിലും പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയിലും വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് സുധീപ് രഞ്ജന്‍ സെന്‍ വിധിയില്‍ പറയുന്നു. ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥിര താമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാതിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജിയിലാണ് മേഘലയ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവാദ വിധി.

ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാന്‍ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെയായായാല്‍ രാജ്യവും ലോകവും നശിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് സുധീപ് രഞ്ജന്‍ സെന്‍ പറയുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സര്‍ക്കാരിനു മാത്രമേ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. ദേശീയ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഈ വിഷയത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് താന്‍ കരുതുന്നതായും സെന്‍ വിധിയില്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഹിന്ദു, സിഖ്, ജൈന, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി മതവിശ്വാസികളെയും ഖാസി, ജയന്തി, ഗാരോ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെടുന്ന ആദിവാസികള്‍ക്കും രാജ്യത്ത് പൗരത്വം ഉറപ്പു വരുത്താനായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടു വരണം. പാകിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്തുന്ന മുസ്ലീമുകളല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കണം. ഇതേസമയം ഇന്ത്യയില്‍ തലമുറകളായി താമസിച്ചു വരുന്ന മുസ്ലീമുകളെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് പൗരന്‍മാരായി തുടരാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും വിധിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

വിദേശികള്‍ ഇന്ത്യക്കാരാകുന്നതും യഥാര്‍ഥ ഇന്ത്യക്കാര്‍ പൗരത്വത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണെന്നും വിധിയില്‍ പറയുന്നു. പാകിസ്താന്‍, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തുവരുന്ന ഹിന്ദു, ജൈന്‍, ബുദ്ധ,സിഖ്, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാര്‍സി, ഖാസി, ജയന്തി, ഗാരോ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വിധിയുടെ പകര്‍പ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, നിയമന്ത്രി എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കാനും ജസ്റ്റിസ് സുധീപ് രഞ്ജന്‍ സെന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Gighlights: India should have also been declared a Hindu country Say Meghayalaya highcourt Judge