ന്യൂഡല്‍ഹി: 2021-22 കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കായി ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ നീക്കിവെച്ചത് 4.78 ലക്ഷം കോടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 4.71 ലക്ഷം കോടിയാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റില്‍ നീക്കിവെച്ചിരുന്നത്, അതായത് 7.4 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവ്.

ഇതില്‍ 1.35 ലക്ഷം കോടി രൂപ ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും ആധുനികവല്‍ക്കരണത്തിനുമായിട്ടുളളതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി 1.13 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത്. റൈഫിളുകള്‍, മിസൈലുകള്‍, ലാന്‍ഡ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് വാങ്ങുക.

2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്ക് 4.78 ലക്ഷം കോടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ ബജറ്റ് വര്‍ധിപ്പിച്ചതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ധനമന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചൈനയുമായുളള അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കായി ഇത്രയും തുക ധനകാര്യമന്ത്രാലയം ബജറ്റില്‍ നീക്കിവെക്കുന്നത് എന്നുളളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചൈനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാല്‍ സൈന്യത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യ വളരെ പിറകിലാണ്. 2014-19 വരെ 261.1 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ് പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കായി ചൈന ചെലവഴിച്ചത്. ഇതേസമയം ഇതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ ചെലവിട്ടത് 71.1 ബില്യണ്‍ ഡോളറും. ഇതേ കാലയളവില്‍ അയല്‍രാജ്യമായ പാകിസ്താന്‍ 10.3 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ പ്രതിരോധ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

