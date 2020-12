ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ തീവ്രവാദികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ പാകിസ്താനോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സി.ആര്‍.പി.എഫ്. വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും മോശമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഏഴ് കുറ്റവാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ തേടിയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ജുഡീഷ്യല്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ പാകിസ്താന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാലു പേരും ആക്രമണം നടത്താന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മൂന്ന് പാകിസ്താനികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പാകിസ്താന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൗലാന മസൂദ് അസ്ഹര്‍, സഹോദരന്മാരായ അബ്ദുള്‍ റൗഫ് അസ്ഗര്‍, ഇബ്രാഹിം അഥര്‍, ബന്ധു അമര്‍ അല്‍വി എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ തേടും. ഇവര്‍ക്ക് പുറമേ പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അഥറിന്റെ മകന്‍ ഉമര്‍ ഫറൂഖ്, കമ്രാന്‍, കശ്മീരില്‍ ഒളിവിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഇസ്മയിലിന്റെയും വിവരങ്ങളാണ് തേടുന്നത്.

മസൂദ് അസ്ഹര്‍, അബ്ദുള്‍ റൗഫ് അസ്ഗര്‍, ഇബ്രാഹിം അഥര്‍, അമര്‍ അല്‍വി എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ ഇവരുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകള്‍, വോയ്സ് ഫയലുകള്‍, പാകിസ്താനില്‍നിന്നു പുറത്തേക്കും നടത്തിയ കോളുകള്‍, കണ്ട വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഇന്ത്യ തേടും.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്താല്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥന പാകിസ്താനിലേക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ കോടതിയില്‍നിന്ന് അനുമതി തേടും. പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ പാകിസ്താന്റെ സഹകരണം തേടി ഇത്തരം ജുഡീഷ്യല്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥന അയയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

