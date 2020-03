ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമായ ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ 1200ത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ സൈനിക വിമാനം ഇറാനിലേക്ക്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പുറപ്പെട്ട വിമാനം പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടിന് ടെഹ്‌റാനില്‍ എത്തും. രാവിലെ 4.30ന് അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന വിമാനം രാവിലെ 9.30 ന് ഹിന്‍ഡന്‍ വ്യോമസേനാ താവളത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും.

വിമാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിക്കുന്നവരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ കരന്‍ കപൂര്‍ പറഞ്ഞു. ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവന്‍ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ പാര്‍ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹകരണം ലഭിച്ചാല്‍ പരിശോധനാ സൗകര്യം അവിടെതന്നെ ഒരുക്കുമെന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടെതന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു.

വിദ്യാര്‍ഥികളും തീര്‍ഥാടകരുമാണ് ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ അധികവും. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ രണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. 767 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് രാജ്യത്തെത്തിച്ചത്. അവരെയെല്ലാം ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എല്ലാവരെയും വിട്ടയച്ചു.

#WATCH Ghaziabad: Indian Air Force's C-17 Globemaster transport aircraft has left for Iran, from Hindon Air Force Station, to bring back Indians citizens stuck there amid #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/AR7SGY3Qdm