ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ്-19 രോഗികളുടെ സംസ്ഥാനതല ശരാശരിയില്‍ സ്ഥായിയായ കുറവുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഭൂപടം സര്‍ക്കാര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാപ്പ് നല്‍കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ ദേശീയതലത്തിലുള്ള ശരാശരി വര്‍ധനനിരക്ക് -5.05 ശതമാനമാണ്‌. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ ശരാശരി വര്‍ധനനിരക്ക് ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തന്നെ തുടരുന്നതൊഴിച്ചാല്‍ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇത് നെഗറ്റീവായി തുടരുന്നതായി മാപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടായ മൈ ഗവണ്‍മെന്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തു വിട്ട കണക്കുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

India's efforts to defeat #COVID19 are beginning to show colours! Here's the state-wise stats showing a decline in the average daily new cases.

