ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ 27 ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം(ഐ.എം.ഡി.). കഴിഞ്ഞ 120 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഉയര്‍ന്ന നാലാമത്തെ കണക്കാണിതെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴ സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ 10 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നും ഐ.എം.ഡി. അറിയിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റില്‍ ലഭിച്ചത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ 27 ശതമാനം അധികം മഴയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആര്‍.കെ. ജനമണി പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റിലേത് 120 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ലഭിച്ച മഴയുടെ ഉയര്‍ന്ന നാലാമത്തെ കണക്കാണെന്നും 44 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കണക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

1926 ഓഗസ്റ്റില്‍ 33 ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചു. ഇതുവരെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മഴക്കണക്കാണിത്. 1976-ല്‍ 28.4 ശതമാനവും 73ല്‍ 27.8 ശതമാനവും അധികം മഴ ലഭിച്ചു. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ അഞ്ച് ന്യൂന മര്‍ദ്ദ മേഖലകള്‍ രൂപംകൊണ്ടതിനാലാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റില്‍ മഴ കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് സ്‌കൈമെറ്റ് വെതര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് പല്‍വാത് പറഞ്ഞു.

ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ സാധാരണയേക്കാള്‍ 17 ശതമാനം കൂടുതല്‍ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജൂലായ് മാസം അവസാനിച്ചത് 10 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവോടെയാണ്. തുടര്‍ച്ചയായ മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

