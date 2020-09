ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കിലെ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ (എല്‍എസി) സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇന്ത്യ. 1959 ല്‍ ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി നിര്‍വചിച്ച എല്‍എസിയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഒരുകാലത്തും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖ സംബന്ധിച്ച 1959 ലെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അഞ്ചുമാസം നീണ്ടുനിന്ന ലഡാക്ക് സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഈ വാദം.

എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ ശാഠ്യം 1993 ലും 1996 ലും 2005 ലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉഭയകക്ഷി കരാറുകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പ്രസ്താവനയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1959 നവംബര്‍ ഏഴിന് അന്നത്തെ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൗ എന്‍ലാ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന് അയച്ച കത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയാണ് അവര്‍ മാനിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ 1993 ലും 96 ലും 2005 ലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏര്‍പ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളില്‍ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച പൊതുധാരണയില്‍ എത്താന്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എല്‍എസിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ധാരണയിലെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ 2003 വരെ ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത് തുടരാനുള്ള സന്നദ്ധത പിന്നീട് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണരേഖ ലംഘിക്കാനും നിലവിലെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റംവരുത്താനും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ശ്രമം നടന്നതെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് അടുത്തിടെ പാര്‍ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിലവിലുള്ള ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് ചൈന അടുത്തിടെയായി പലതവണ പറഞ്ഞത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിന് ഒപ്പുവച്ച കരാറിലും നിലവിലുള്ള കരാറുകള്‍ മാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖ സംബന്ധിച്ച ഏകപക്ഷീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് ചൈന ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

