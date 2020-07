ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിക്കുന്നത് ആശ്വാസമാകുന്നു. ചൊവ്വഴ്ച 28,000ല്‍ അധികം രോഗികളാണ് കോവിഡ് മുക്തരായത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി -മരണ അനുപാതം 96 ന് 4 ആയതായി സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 63.01 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗമുക്തി - മരണ നിരക്ക് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 96.01 ശതമാനവും 3.99 ശതമാനവുമാണെന്ന് കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതുലക്ഷം കടന്നു. ഇതുവരെ 9,06,752 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 28,498 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 553 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

3,11,565 എണ്ണം സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 5,71,460 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 23,727 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

Content Highlights: India’s recovery-to-death ratio for Covid-19 at 96:4, says government