ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് മേഖല അടുത്തതായി നേരിടാന്‍ പോകുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി മുദ്രാ വായ്പകളില്‍ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആര്‍ ബി ഐ മുന്‍ഗവര്‍ണര്‍ രഘുറാം രാജന്‍.

ബാങ്കുകളിലെ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്‌സ് കമ്മിറ്റിക്ക്‌ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് രാജന്റെ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് 'ദ ഹിന്ദു' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അസംഘടിത മേഖലയിലെ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും സ്വയം സഹായസംരംഭങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന വായ്പയാണ് മുദ്ര. 2015ല്‍ എന്‍ ഡി എ സര്‍ക്കാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രാ യോജന(പി എം എം വൈ) ആരംഭിച്ചത്.

വലിയ തോതില്‍ വായ്പകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍നിന്നും വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തിരിയണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ രഘുറാം രാജന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുദ്രാ വായ്പയും കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡും ജനകീയമാണ്. എന്നാല്‍ തിരിച്ചടവിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

