കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ നിര്‍മിച്ച പോര്‍ട്ടബിള്‍ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഡ്രോണുകള്‍, ഭക്ഷണവും മരുന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള റോബോട്ടുകള്‍, അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്, കറന്‍സി, പലചരക്ക് വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവ ശുചീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള യുവി സാങ്കേതികവിദ്യ ഘടിപ്പിച്ച ട്രങ്ക്. കോവിഡ് 19നെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുപയോഗപ്പെടുത്തി നിരവധി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് മുന്നോട്ടുവന്നത്.

ആശുപത്രികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ പ്രൂഫ് ഫാബ്രിക്, കുറഞ്ഞ ചെലവുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍, വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗികള്‍ക്കായുള്ള ഐസൊലേഷന്‍ പോഡുകള്‍, പരമ്പരാഗത ഓക്‌സിജന്‍ മാസ്‌കുകള്‍ക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബബിള്‍ ഹെല്‍മെറ്റുകള്‍, മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന പെന്‍ഡന്റുകള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി നൂതനാശയങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യം കണ്ടത്.

ഗോ കൊറോണ ഗോ, രോഗിയുടെ സമ്പര്‍ക്കവിവരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പര്‍ക്ക്- ഒ- മീറ്റര്‍ തുടങ്ങി വിവിധ ആപ്പുകളും ഐഐടികളും ബെംഗളുരുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ഒരു വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി 20 സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്ര, സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ഐഐടികള്‍ ഇതിനകം തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് 19 ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഗുവാഹാട്ടിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയാണ് വിവിധ ഡ്രോണുകളുടെ വികസനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.' വലിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനായി ഒരു സംഘം ഡ്രോണുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അടുത്ത സംഘം മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ താപ പരിശോധനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോണുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോണില്‍ ഉച്ചഭാഷിണിയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ രോഗവ്യാപനമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഡ്രോണുപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.'- ഗുവാഹാട്ടി ഐഐടി ഡയറക്ടര്‍ ടി.ജി.സീതാറാം പറയുന്നു.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഘം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് റോബോട്ടുകളെയാണ്. ഈ റോബോട്ടുകളെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിയോഗിച്ച് രോഗികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിക്കാനും മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഐഐടി റോപാര്‍ വികസിപ്പിച്ചത് അള്‍ട്രാവയലറ്റ് അണുനാശക വികിരണ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഒരു തുമ്പിക്കൈ മാതൃകയിലുള്ള ഉപകരണമാണ്. പലചരക്ക്, കറന്‍സി ഉള്‍പ്പടെ പുറത്തുനിന്നുകൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

ഐഐടി ബോംബെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് നിര്‍മിച്ചത് ഡിജിറ്റല്‍ സ്റ്റെതസ്‌കോപ്പാണ്. അകലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കും. അത് റെക്കോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഡോക്ടര്‍മാരുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗികളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ശരീര സ്രവങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന അക്രിലോസോര്‍ബ്, കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം തടയുന്ന ഐസൊലേഷന്‍ പോഡ്, ബബിള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് എന്നിവയാണ് അവ.

കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള പോര്‍ട്ടബിള്‍ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുത്തത് ഐഐടി റൂര്‍ക്കിയും കാണ്‍പുരും ചേര്‍ന്നാണ്. പഞ്ചാബ് ലവ്‌ലി പ്രൊഫഷണല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കവച് എന്ന ഉപകരമാണ്. സാമൂഹിക അകലം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും. കൈകഴുകാന്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന പെന്‍ഡന്റ്, ശരീരത്തിന്റെ താപനില ഉയര്‍ന്നാല്‍ സന്ദേശമയക്കുന്ന താപനില സെന്‍സര്‍ തുടങ്ങി വേറെയും ഉപകരണങ്ങള്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Courtesy: Outlook

