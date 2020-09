ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊറോണവൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 ലക്ഷം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതുതായി 86,432 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചതോടെയാണിത്. 1089 പേര്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച 40.23 ലക്ഷം പേരില്‍ 31.07 ലക്ഷം പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 8.46 ലക്ഷം പേരാണ് നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 69,561 ആകുയും ചെയ്തു.

4.77 കോടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തിയതെന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്‍ അറിയിച്ചു. 10.59 ലക്ഷം സാമ്പിളുകള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ശേഖരിച്ചുവെന്നും ഐസിഎംആര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2.11 ലക്ഷം പേര്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലാണ് രണ്ടാമത്. 1,02,067 പേരാണ് ആന്ധ്രയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

രാജ്യത്തെ മൊത്തം കോവിഡ് മരണങ്ങളില്‍ 70 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക, ഡല്‍ഹി, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

