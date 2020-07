ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമാകാന്‍ 110 ദിവസം എടുത്തെങ്കില്‍ അത് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലെത്താന്‍ എടുത്തത് വെറും 49 ദിവസം മാത്രമാണ്. ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയില്‍ 7,19,665 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

രാജ്യത്ത് രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടെങ്കിലും രോഗമുക്തി നിരക്കും ഉയരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ രോഗമുക്കി നിരക്ക് 61.13 ശതമാനമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 4,39,947 രോഗികള്‍ക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായി. സജ്ജീവ കേസുകളെക്കാള്‍ 1,80,390ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായതായും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 467 മരണങ്ങള്‍കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 20,000 കടന്നു. ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ കണക്കില്‍ യുഎസ്, ബ്രസീല്‍, യുകെ, ഇറ്റലി, ഫ്രാന്‍സ്, സ്‌പെയിന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

2.8 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണ നിരക്ക്. മേയ് മാസത്തില്‍ 101 ഉം ജൂണ്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ 250 മായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ശരാശരി പ്രതിദിന മരണസംഖ്യ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതിദിനം ശരാശരി 450 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

2,59,557 സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 4,39,948 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 20,160 പേര്‍ക്ക് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,252 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 467 പേര്‍ മരിച്ചു.

