ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണവൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 23077 ആയി. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 718 ആണ്.

1684 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 37 പേര്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള 23077 രോഗബാധിതരില്‍ 4748 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 17610 പേര്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 6430 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധയുള്ളത്. 283 മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം സംസ്ഥനത്ത് 14 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6430 കേസുകളില്‍ 4025 പേരും മുംബൈയിലാണുള്ളത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെരുവായ മുംബൈ ധാരാവിയില്‍ കൊറോണബാധിതരുടെ 214 ആയിട്ടുണ്ട്. 13 പേര്‍ ധാരാവിയില്‍ മാത്രം മരിച്ചു. എട്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ധാരാവിതെരുവില്‍ താമസിക്കുന്നത്.

മരണനിരക്കിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും ഗുജറാത്താണ് രണ്ടാമത്. അതേ സമയം രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കും ഗുജറത്തിലാണ്. 2376 പേര്‍ക്കാണ് ഗുജറാത്തില്‍ രോഗംപിടിപ്പെട്ടത്. 112 പേര്‍ മരിച്ചു. 258 പേര്‍ മാത്രമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

മധ്യപ്രദേശില്‍ 80 പേര്‍ മരിച്ചു. 1699 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ 2376 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 50 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ 27 ഉം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 20 കര്‍ണാടകയില്‍ 17 ഉം പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 895, 1683, 445 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം.

രോഗമുക്തിനേടിയവരുടെ നിരക്കില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കേരളത്തില്‍ 447 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 324 പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഇന്ന് നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചതടക്കം നാല് മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

