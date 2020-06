ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 9887 കോവിഡ് കേസുകള്‍, 294 കോവിഡ് മരണം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,36,657 ആയി.

11,5942 രോഗികളാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 6642 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 77,793 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2710 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു.

തമിഴ്‌നാട്(28694), ഡല്‍ഹി(25004), ഗുജറാത്ത്(18584) രാജസ്ഥാന്‍(9862) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ള ആദ്യ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍.

