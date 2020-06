ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 9,987 കോവിഡ് കേസുകളും 331 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കേസുകളാണിത്‌. തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം ദിവസമാണ് രാജ്യത്ത് 9000 ത്തില്‍ അധികം കേസുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

തുടര്‍ച്ചയായി കേസുകളില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 2,66,598 ആയി ഉയര്‍ന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 331 മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണങ്ങള്‍ 7466 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 1,29,917 സജ്ജീവ രോഗികളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 1,29,215 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷം. സംസ്ഥാനത്ത് 88,528 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3169 പേര്‍ മരിച്ചു. നിലവില്‍ 44,384 പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 40,975 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി.

33,229 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത തമിഴ്നാടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 286 മരണങ്ങളാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 17,527 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. ഡല്‍ഹി 29,943, ഗുജറാത്ത് 20,545, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് 10,947, രാജസ്ഥാന്‍ 10,763 എന്നിങ്ങനെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകള്‍.

