ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ആശങ്കയായി കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുത്തനെ ഉയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 47,262 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 23,907 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 275 മരണങ്ങളാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. മരണ സംഖ്യയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ വലിയ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 40,715 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 199 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്.

ഇന്ന് 47,000-ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 1,17,34,058 ആയി. 1,12,05,160 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി. 1,60,441 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്താകമാനം ഇതുവരെ മരണമടഞ്ഞത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3,68,457 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 5,08,41,286 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കിയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം 28,699 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം പിടിപെട്ടവരുടെ എണ്ണം 25.33 ലക്ഷമായി. 13,165 പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 22.47 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു. 132 പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 53,589 ആയി. നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2,30,641 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുന്നതിനാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പലയിടത്തും ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചാല്‍ മുംബൈ അടക്കം പലയിടത്തും ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നസൂചന.

നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയില്‍ സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളില്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പുര്‍ നഗരത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നേരത്തെതന്നെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പര്‍ഭനിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ 31 വരെ ലോക്ഡൗണ്‍ ആണ്. പാല്‍ഘര്‍, നാസിക് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭാഗിക ലോക്ഡൗണും രാത്രി കര്‍ഫ്യൂവും ഉണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ നാലുമാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി കര്‍ണാടകത്തില്‍ പ്രതിദിനം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നലെ 2000 കടന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച 2010 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുദിവസം 2000 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒരോദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടിവരികയാണ്.

