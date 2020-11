ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 45,093 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 490 പേരാണ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 85,53,657 ആയി. 1,26,611 പേര്‍ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടു.

24 മണിക്കൂറിനിടെ 48,405 പേര്‍ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 79,17,373 ആയി. നിലവില്‍ 5,09,673 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 17.2 ലക്ഷം കടന്നു. കര്‍ണാടക,ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്,ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത്.

Content Highlights:India reports 45,903 new cases in last 24 hours