ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 37,154 പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 724 മരണമാണ് പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

39,649 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 4,50,899 സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്.

3,08,74,376 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 3,00,14,713 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗ മുക്തിനേടി. 4,08,764 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 12,35,287 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. ആകെ 37,73,52,501 ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

