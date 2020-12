ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 20,550 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 286 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 26,572 പേര്‍ കോവിഡ് വിമുക്തരായതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

India reports 20,550 new COVID-19 cases, 26,572 recoveries, and 286 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,02,44,853



Active cases: 2,62,272



Total recoveries: 9,83,4141



Death toll: 1,48,439 pic.twitter.com/9br6ssSed2